Матерщинниками и хулиганами на пляжах занимается полиция

Севастопольские полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии громко матерился на пляже «Солнечный». Его арестовали на семь суток.

Найти матерщинника удалось благодаря видео, которое очевидцы событий выложили в интернете. Выяснилось, что 52-летний местный житель отдыхал со своей знакомой на городском пляже. Внезапно он начал громко выкрикивать оскорбления в отношении всех россиян, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок.

О задержании матерщинника сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина признался в содеянном и извинился перед севастопольцами.

Кто должен обеспечивать общественный порядок на пляжах?

Этот вопрос «Севастопольская газета» адресовала департаменту городского хозяйства.

«Вопросы обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка на территории пляжей Севастополя находятся в компетенции органов внутренних дел», — ответили в горхозе. А операторы пляжей обязаны обеспечить безопасность и охрану жизни людей на водных объектах, в том числе: проводить водолазное обследование дна акватории пляжа; установить спасательные посты и медицинские пункты; получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным нормам.

Любопытно, что частные охранные предприятия, которые нанимают операторы пляжей, в первую очередь, должны охранять пляжное имущество от отдыхающих. По крайней мере, это следует из ответа департамента.

«Имеющиеся договоры операторов пляжей с частными охранными предприятиями предполагают охрану товарно-материальных ценностей, находящихся на территории пляжа, то есть имущество оператора пляжа (НТО, пляжный инвентарь, различные сооружения)», — говорится в ответе.