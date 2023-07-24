Дорогу на проспекте Античный начнут строить в 2024 году

Проектирование дороги на проспекте Античный завершено, начать строительство предполагают в следующем году, сообщил 24 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

— Проект готов, зашли в экспертизу, до конца года планируем получить положительное заключение и заявиться на ИБК (инфраструктурные бюджетные кредиты), — доложил чиновник. Он также сообщил, что в следующем году, если будет всё хорошо, начнется строительство самой дороги.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на это предложением еще до начала строительства презентовать проект в рисованном виде.

Летом 2022 года севастопольская заявка на выделение бюджетного кредита в размере 740 млн рублей была одобрена на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Городу выделили 740 млн рублей на строительство автомобильной дороги на проспекте Античный для обеспечения транспортной доступности строящегося жилого микрорайона со стороны проспекта Героев Сталинграда.

Как сообщалось, длина двухполосной дороги — 1,73 км. На всем ее протяжении, за исключением небольшого участка, запроектирован тротуар, отделенный от проезжей части газоном, а также велосипедная дорожка. Но и она местами пройдет только с одной стороны улицы. В месте примыкания проспекта к улице Правды и проспекту Героев Сталинграда установят светофоры.

Напомним, что строительство автодороги на проспекте Античный долгие годы откладывалось из-за неопределенности границ объектов культурного наследия, принадлежащих Херсонесу, — античной усадьбы и античной дороги.

В этом густонаселенном районе расположены две школы. Подъезд к ним не имеет асфальта, детям приходится добираться на учебу по временному деревянному настилу.