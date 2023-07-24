Атака украинских беспилотников на Крым

Украинские военные в ночь на 24 июля атаковали Крым с помощью беспилотников. Есть попадание в склад с боеприпасами в Джанкойском районе.

Все 17 аппаратов были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате нападения никто не пострадал, но есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе и поврежден частный дом в Кировском.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на утро 24 июля.

Обстоятельства атаки

Киев организовал атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 14 из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще 3 уничтожила ПВО.

11 из 14 подавленных беспилотников упали в Черное море.

Глава Крыма сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе и повреждении частного дома в Кировском.

В результате украинской атаки, по данным властей и военного ведомства, никто не пострадал.

Действия властей

Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.

Движение по железной дороге в этом районе приостановлено, пока в Джанкое задержаны два пассажирских поезда — № 92 Москва — Севастополь и № 316 Адлер — Симферополь.

Также приостанавливалось движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, но к 9.30 мск его открыли.

Реакция

В Минобороны РФ квалифицировали произошедшее как террористическую атаку.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.