Атака украинских беспилотников на Крым
Украинские военные в ночь на 24 июля атаковали Крым с помощью беспилотников. Есть попадание в склад с боеприпасами в Джанкойском районе.
Все 17 аппаратов были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате нападения никто не пострадал, но есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе и поврежден частный дом в Кировском.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на утро 24 июля.
Обстоятельства атаки
Киев организовал атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 14 из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще 3 уничтожила ПВО.
11 из 14 подавленных беспилотников упали в Черное море.
Глава Крыма сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе и повреждении частного дома в Кировском.
В результате украинской атаки, по данным властей и военного ведомства, никто не пострадал.
Действия властей
Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.
Движение по железной дороге в этом районе приостановлено, пока в Джанкое задержаны два пассажирских поезда — № 92 Москва — Севастополь и № 316 Адлер — Симферополь.
Также приостанавливалось движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, но к 9.30 мск его открыли.
Реакция
В Минобороны РФ квалифицировали произошедшее как террористическую атаку.
Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.