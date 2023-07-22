Горит военный склад в Красногвардейском районе Крыма

Боеприпасы сдетонировали на складе в Крыму после атаки беспилотника. Жителей пятикилометровой зоны эвакуируют. Движение поездов приостановлено.

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, «в результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения».

Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге на участке между станциями Ефремовская и Пролетная. Перевозка пассажиров организована по мульмодальной схеме поезд — автобус — поезд.

«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах», — сообщил С.Аксенов.