Жители дома на улице Башенной боятся дождей

Фонд содействия капремонту Севастополя сообщил об устранении всех проблем с крышей дома на ул.Башенной, 11 — его жильцы много лет во время дождей доставали тазики. Правда, сами балаклавцы в хорошем исходе событий пока не уверены.

«В 2018 году здесь был выполнен капитальный ремонт кровли с применением технологии полимочевины. После трех лет эксплуатации были выявлены замечания и в рамках гарантийных обязательств в 2022 году было заменено покрытие центрального лотка данной кровли. После этого управляющая компания заменила часть системы внутреннего водостока, находящегося в чердачном помещении. На сегодняшний день все замечания о возможности подтопления данного дома устранены», — заявил директор регионального Фонда содействия капремонту Дмитрий Шпагин, который лично побывал на крыше дома.

Он также сообщил, что ливневые водоприемные воронки очищены и защищены от попадания в них мусора, а это позволит дождевой воде свободно стекать с крыши. Вот только жители дома до сих пор сомневаются, что эта дождевая вода не будет свободно стекать в их квартиры.

— Пока сильного дождя не было, поэтому мы не знаем, насколько качественно устранены проблемы. Но мы записались на прием в департамент архитектуры и будем настаивать, чтобы дому сделали двускатную крышу. Иначе смысла в ремонтах может не быть, — рассказала жительница дома Елена Кежелис.

Пятиэтажный дом на ул.Башенной был построен в 1984 году. Проект предусматривал лотковую крышу и технический этаж. Спустя десятки лет крыша дома стала ветшать и во время дождей вода стала попадать в квартиры. Три ремонта крыши эту проблему не решили.

Свои цели жители дома обозначили четко: добиться замены лотковой крыши на двухскатную, иначе новые капремонты — это просто миллионы рублей, выброшенных на ветер и дождь.