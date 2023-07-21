Железнодорожные переезды оказались небезопасными

Особое внимание уделялось техническому состоянию железнодорожных переездов, через которые проходят маршруты общественного транспорта и школьных автобусов.

Автоинспекторы проверили оборудование переездов дорожными знаками, искусственным освещением, световой и звуковой сигнализацией, а также наличие и светоотражение дорожной разметки и состояние обочин.

Выявлены несоблюдения обязательных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения в эксплуатационном состоянии переездов. В адрес транспортной прокуратуры города направлены информационные письма для принятия мер прокурорского реагирования, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю.