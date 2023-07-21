Взаимодействие с Гвинейским центром постепенно налаживается

Об этом «Севастопольской газете» сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.

– Гвинейский центр сегодня прекрасно развивается. Африканские коллеги смогли найти средства на восстановления здания центра, и сегодня мы тесно с ними работаем, даже совместно выиграли грант Министерства науки и высшего образования по разработкам, связанным с оценкой качества окружающей среды, – сказал Р.Горбунов.

Он пояснил, что в стране остро стоит проблема загрязнения почвы, что связано с протекающей в Гвинее реки Фатала, которая является судоходной и в то же время обеспечивает водными ресурсами густонаселенные районы страны.

– Я уверен, что взаимодействие наших ученых с гвинейскими во многом позволит решить их конкретные проблемы, а мы получим очень интересные разработки, которые будут нацелены на то, чтобы через знание разнообразия почвенного генома определять качество почв и степень их загрязнения, – сказал директор.

Напомним, что существовавшее до 1993 года научное взаимодействие с Гвинейским центром было прервано, и теперь оба учреждения намерены выработать совместную концепцию исследований.