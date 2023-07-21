Устричный спат собственного производства хотят получить в 2023 году

– Надеемся, что в этом году мы получим товарного вида устричный спат, – сообщил 21 июля директор Института биологии южный морей им.Ковалевского, доктор биологических наук Роман Горбунов.

Устричный спат – это мальки устриц, которые прежде закупали во Франции, но теперь из-за санкций решили выращивать непосредственно в Севастополе в рамках программы импортозамещения.

Речь идет о взаимодействии института и малого инновационного предприятия «Черноморские биотехнологии», руководимого владельцем устричного хозяйства Владиславом Шенявским, как пример сотрудничества бизнеса и науки.

Как оказалось, из устриц можно получать множество производных, в том числе всевозможные биологически активные вещества.

Всего же, по словам директора института, учеными института получено 80 патентов на различные научные разработки.

– В институте выстроена система оценки качества всех патентуемых разработок, работает экспертный совет, который оценивает, насколько разработка нуждается в патентовании. Мы не гонимся за количеством патентов, а боремся за то, чтобы все, что мы разрабатываем, могло быть коммерциализировано и внедрено, в первую очередь, в нашем регионе, – сказал Р.Горбунов.

По его словам, большая часть разработок касаются развития альготехнологий, марихозяйства и аквакультур.

Он также упомянул разработки института по атласам перспективных районов развития аквакультур, которые сейчас реализуются в африканском регионе, а также в рамках взаимодействия с городскими департаментами – экономики и сельского хозяйства.