Уникальные альготехнологии предлагают запустить в производство

Разработанные учеными Севастопольского института биологии южных морей имени А.О.Ковалевского инновационные технологии по выращиванию микроводорослей предлагают изучить и внедрить в производство всем желающим.

С этой целью 21 июля разработчики презентовали школу-семинар по альготехнологии с дегустацией продукции. Среди продуктов питания – кефир, тан, айран, сыры, йогурты, творог, мармелад, леденцы от кашля и даже мороженое. В перечне продуктов также биологически активные добавки и косметические средства.

Дегустацию предварили выступлениями представителей департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования, докладами ученых, не один год изучающих природу микроводорослей.

По словам руководителя отдела биотехнологий и фиторесурсов, кандидата биологических наук Андрея Боровкова, ученые Севастопольского Института биологии южных морей за последний год создали широкий перечень полезной продукции для расширения ассортимента. Такая функциональная группа продуктов питания позволит не только насытить организм едой, но и получить пользу. Речь идет о группе микроводорослей, среди которых наиболее известной является пресноводная спирулина.

Часть выставленной продукции содержит экстракт спирулины, которая обладает антиоксидантными свойствами. Есть и морские водоросли, производство которых ученые уже готовы организовать не только в Севастополе, но в любом регионе Российской Федерации.

Как пояснил ученый, для получения продукции необходимо создать специальные искусственные условия, которые позволяют получать интенсивную культуру водоросли, с ростом быстрее, чем в естественной среде. – Водоросли интересны своим уникальным химическим составом, содержанием огромного количества витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, что позволяет корректировать обмен веществ в человеческом организме и противостоять целому перечню заболеваний. Мы создаем условия, которые моделируют природную среду, в которой водоросли не накапливают вредных веществ, так как получаемые свойства мы задаем сами, – рассказал А.Боровков.

Так, на практике возможно создать условия, при которых водоросли накопят тот или иной ценный элемент: йод, цинк, железо.

В качестве примера он привел йод, который в привычной йодированной соли со временем неизбежно улетучивается из-за нестойкости самого соединения. Однако, если ввести йод в биомассу водорослей, элемент свяжется с органическими веществами, станет более доступным для организма и сохранится длительное время.

Нужны площади и инвестор

Для внедрения в промышленность собственных разработок ученые ищут инвестора.

– На сегодняшний день, у нас полностью отработан лабораторный и полупромышленный этапы. Остался только поиск инвестора, который будет согласен вложить средства в промышленное производство.

Фактически, такой завод будет выглядеть, как комплекс теплиц, внешне похожих на сельскохозяйственные, но внутри укомплектованные специальными фотобиореакторами, разработанными нами. Так можно организовать процесс, который позволит достигать высокой скорости роста водорослей и управлять процессом, – продолжил А.Боровков.

По его информации, спектр применения микроводорослей включает также создание биологических добавок в форме таблеток, капсул, порошков.

Готовы научить

Сейчас ученые готовы предложить всем заинтересованным два учебных курса на базе Института биологии южных морей: повышения квалификации, где слушатели получат теоретические и практические навыки работы с водорослями, и углубленный, с программой профессиональной переподготовки, на основе высшего образования.

Второй позволит получить подготовку специалиста-технолога по выращиванию водорослей, закрепленную дипломом государственного образца.