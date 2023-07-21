Неработающие аэропорты получат субсидию

Росавиация до 25 июля заключит соглашения с закрытыми в связи с проведением СВО аэропортами о субсидировании. Самая большую субсидию дадут аэропорту Симферополя — почти миллиард рублей.

Федеральное агентство уже провело отбор получателей субсидий на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за период с декабря 2022 года по март 2023 года.

«По результатам отбора объявлено 10 победителей. <...> Из федерального бюджета на указанные выше цели предусмотрены субсидии в размере 2,49 млрд рублей. <...> В срок до 25 июля 2023 года в установленном порядке Росавиацией будут заключены в ГИИС «Электронный бюджет» соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — цитирует сообщение федерального агентства ТАСС.

Как следует из документов Росавиации, за указанный период аэропорт Воронежа получит 155,6 млн рублей, Белгорода — 86,4 млн рублей, Симферополя — 963 млн рублей, Краснодара — почти 400 млн рублей, Элисты — 24,7 млн рублей, Анапы — 217,4 млн рублей, Курска — чуть более 2 млн рублей, Геленджика — почти 84 млн рублей, Ростова-на-Дону — 553 млн рублей, Брянска — 5,8 млн рублей.

При этом аэропорт Липецка в конкурсном отборе не участвовал из-за реорганизации.

«На отбор поступило заявок на сумму, превышающую размер выделенных средств. В этой связи при распределении средств в соответствии с пунктом 17 постановления правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 года № 879 применен понижающий коэффициент — 0,89», — добавили в Росавиации.