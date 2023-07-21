Над Ханским дворцом разбирают металлический навес
Дворцово-парковый комплекс «Ханский дворец» в Бахчисарае закрыт для посещения до 31 июля в связи с выполнением технологически сложных работ по демонтажу конструкций металлического навеса над главным корпусом дворца.
Временное ограничение введено для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников музея-заповедника.
Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» ведется уже шестой год. Менялись подрядчики, стоимость работ росла, срок их завершения переносился несколько раз.