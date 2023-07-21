На ремонт дорог дадут еще 600 млн рублей

Из федерального бюджета Севастополю дополнительно направили 600 миллионов рублей, чтобы привести в нормативное состояние 89 автодорог протяженностью около 35 километров.

В перечень ремонта вошли улицы Адмирала Азарова, Элеваторная, Воронежская, Гранитная, заезд в с.Фруктовое, подъезд к с.Камышлы, Камышловская, Аллы Оношко, Шевченко, 49 — ул. Александра Маринеско, 21 (подъезд к детскому саду), проезд с.Гончарное – ул.Мягкова, проезд ул.19-го Партсъезда, 51 – ул. Чернореченская.

Дополнительные средства выделены в связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм-канале.

«При планировании работ мы стремимся применять комплексный подход, выполняем ремонт на нескольких расположенных рядом улицах. Этот подход позволяет рационально использовать время и ресурсы, а также обеспечивает комфорт для жителей района», — отметил М.Развожаев.