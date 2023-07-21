«Лебединое озеро» станцуют на новый лад

В этом году фестиваль пройдет с 26 июля по 13 августа.

Заявленный в фестивальный программе балет «Лебединое озеро» будет представлен в авторской редакции главного балетмейстера Пермского академического театра оперы и балета Алексея Мирошниченко, в исполнении артистов балетной труппы и оркестра Пермского театра. Как и в прошлые разы, в этом году спектакль станцуют на открытой сцене, установленной на территории у Карантинной бухты.

По мнению балетмейстера, классический спектакль должен развиваться и отражать современные тенденции. В одном из своих интервью, А.Мирошниченко рассказал, что герои и основная линия балета в его версии остались прежними: принц Зигфрид встречает Одетту, которую заколдовал Ротбарт, и влюбляется в нее. Однако в новой версии спектакля все крутится вокруг принца, за душой которого охотится злой гений Ротбарт.

Душа же Одетты заключена между жизнью и смертью в образе лебедя. Ротбарт руководит принцем с самого начала спектакля, направляет его на озеро и предлагает все царства мира в обмен за нарушенную клятву. В традиционной версии Одетта гибнет в волнах озера, но у А.Мирошниченко ее заклевывают черные лебеди, а принца убивает Ротбарт. В момент, когда друзья оплакивают Зигфрида, души Одетты и принца уносятся в храм вечной любви.

Спектакли намечены на 1, 2, 3, 4 августа, начало в 20.30. Билеты (по цене от тысячи до пяти тысяч рублей) доступны в кассах и на сайте Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (https://tickets.chersonesos-sev.ru). Зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты по Пушкинской карте.