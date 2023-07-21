Для улучшения электроснабжение Фиолента что-то делают

В Севастополе строится три объекта электросетевого хозяйства, которые улучшат ситуацию с электроснабжением Фиолента, балок Бермана и Юхариной.

«В рамках инвестиционной программы на 2023 год «Севастопольэнерго», ФГУП «102 ПЭС» МО РФ проводится строительство трех объектов электросетевого хозяйства, реализация которых позволит перераспределить существующую нагрузку на электрические сети, а также позволит привлечь дополнительные мощности на указанные районы Севастополя», — ответили в департаменте городского хозяйства на запрос «Севастопольской газеты».

В департаменте уточнили, что ФГУП «102 ПЭС» МО РФ — предприятие Минобороны, поэтому более подробной информации у правительства города нет.

Также в горхозе сообщили, что ООО «Севастопольэнерго» в рамках инвестиционной программы ведет строительство ЛЭП 6 кВ от ПС Омега в район КТП-2002 с установкой РЭП 6 кВ для перераспределения нагрузки между ПС 7 и ПС Омега.

Ремонтируют и расчищают

Из сообщения пресс-службы Севастопольэнерго об итогах деятельности предприятия за июнь можно узнать, что на высоковольтной Подстанции №7 (мыс Фиолент) проведена плановая замена масляных выключателей на современные вакуумные, для предупреждения аварийных отказов и повышения надежности электроснабжения. Показатели качества электроснабжения в Гагаринском районе улучшены за счет ремонта трансформаторов на высоковольтной Подстанции №5.

Специалисты предприятия произвели расчистку от древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи 6 кВ на Фиолентовском шоссе.

Главная цель проводимых мероприятий — обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Жители Фиолента, балок Бермана и Юхариной испытывают многолетние трудности с нехваткой мощностей в электросетях. Садовые товарищества Севастополя, которые давно превратились в жилые поселки, но пока не подвели газ, страдают от постоянных отключений электроэнергии, особенно зимой. Главная причина этой проблемы — нехватка мощностей.

Объекты электросетевого хозяйства — это линии электропередач (ЛЭП), трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и т.д.