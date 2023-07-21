Через год на Севморзаводе заложат балкеры

«Осмотрели все производственные площадки предприятия. То, что я сегодня услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего зерновозы — балкеры от 40 до 60 тысяч тонн (по которым уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше», — написал губернатор в соцсетях после встречи 20 июля.

Он отметил, что у «ОСК» есть мощности и понимание, откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования. В том числе это средства Фонда развития промышленности.

Главный вопрос, который волновал губернатора, когда эти планы начнутся реализовываться. Ответ он услышал: «В самое ближайшее время — осенью следующего года начнется строительство первых кораблей».

«Я думаю, все понимают, как это важно для города: это и новые рабочие места, и новая жизнь Севморзавода, развитие блока конструкторского, цифровые технологии придут в кораблестроение, планы грандиозные, но главное, что они все обоснованы. Будем помогать компании всем, чем можем, чтобы эти планы быстрее реализовались», — добавил М.Развожаев.

В рамках производственного цикла будет задействованы площадки «Северная» и «Южная», изготовление металлоконструкций планируется на базе площадки «Инкерман» Севморзавода.

Пресс-служба губернатора напомнила, что ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» преобразовано в акционерное общество для последующей передачи в состав акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК») 23 мая 2022 года. Переход предприятия под контроль АО «ОСК» завершен в августе 2022-го. В этом же году АО «СМЗ» также стал участником Межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «МореАгроБиоТех» в качестве индустриального партнера по технологическому проекту «Разработка и трансфер технологий мало- и безэкипажных судов и судовождения». В рамках взаимодействия с НОЦ организована совместная работа по реализации проекта строительства беспилотных морских надводных и подводных аппаратов на площадке АО «СМЗ».

Балкер — тип судна, предназначенного для перевозки грузов насыпью. Как правило, это руда, зерно, уголь. Длина балкера с дедвейтом (валовая грузоподьемность) 40-60 тысяч тонн — 150-200 м.