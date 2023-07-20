За неделю из портов Крыма отгружено более 70 тысяч тонн зерна

Ячмень и пшеницу урожая прошлого года везут с полуострова в Саудовскую Аравию, Ливию, Израиль и Турцию.

Экспортное зерно исследуют на безопасность, качество и фитосанитарное состояние. специалисты Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Только за последнюю неделю из крымских портов ушли 15 судов с отгруженным на экспорт зерном урожая прошлого года общим весом более 70 тысяч тонн, в том числе 48 тысяч тонн ячменя и 20 тысяч тонн пшеницы. По результатам проверки экспортные партии отвечают требованиям технического регламента Таможенного союза и стран-импортеров, сообщили в Южном центре Новороссийского филиала.

Севастопольским портом на прошлой неделе отгружено в Турцию 2,7 тысяч тонн пшеницы.