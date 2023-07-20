В суд отправили дело о мошенничестве при долевом строительстве

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении застройщика, который собрал 17 млн рублей у дольщиков. Он обещал построить два многоквартирных дома, но отмечать в них новоселье никому не придется.

«По версии следствия, злоумышленник в период с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года привлек денежные средства граждан под видом участия в строительстве двух многоквартирных домов на арендованном им участке по адресу: Севастополь, ул.1-я Сарандинаки, 4», — сообщили в пресс-службы городской прокуратуры.

Этот земельный участок предназначен только для индивидуального домовладения, строить на нем многоквартирные дома нельзя. Проектной документации у 55-летнего владельца участка не было, как и разрешения на строительство. Тем не менее, ему поверили 20 жителей разных регионов — Севастополя, Крыма, Краснодара, Ленинградской, Самарской и Челябинской областей.

«Сначала мужчина выступал как председатель правления жилищно-строительного кооператива «Городской бриз», а затем, чтобы скрыть свои преступные намерения, продолжил деятельность в качестве физического лица», — сообщили в прокуратуре.

Кстати, строительство домов велось. Вот только незаконно построенные здания по решению суда подлежат сносу. В ходе предварительного следствия на недвижимое имущество злоумышленника был наложен арест на общую сумму свыше 10,5 миллионов рублей.

Лжезастройщику было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде Севастополя.