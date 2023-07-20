В Ялте построят пятизвездочный отель

Заброшенный пляж пансионата «Донбасс» в Массандре переименуют в «Изумрудный» и благоустроят, а из бывшего советского недостроя за пять лет сделают отельный комплекс категории «пять звезд», сообщили в Министерстве курортов Республики Крым.

В Ялте на месте не завершенного в 1990-е гг. гостиничного комплекса, на основе существующих конструкций предполагается возведение отельного комплекса категории «пять звезд» с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой. Инвестиционный проект предварительно был согласован с Министерством курортов и туризма РК. Для его реализации было одобрено проектное финансирование на уровне Министерства экономического развития РФ по программе льготного кредитования по ставке 3-5% годовых.

Уже проведены исследования состояния конструкций, началась проработка технико-экономических показателей. В ближайшее время планируется согласовать исходную концепцию с администрацией города Ялты и правительством РК, а после — приступить к рабочему проектированию.

Также инвестором реализуется масштабный проект реконструкции бывшего пляжа пансионата «Донбасс», получившего новое название «Изумрудный». За два года планируется ввести в эксплуатацию пирсы, рестораны и бары, спортивную, детскую и прогулочную зоны, различные аттракционы, в том числе, водные. Общая территория обновленного пляжа составит более 1,25 га. На благоустройство многофункционального пространства выделено около 400 млн рублей.