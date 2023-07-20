Творческих людей предлагают поддерживать деньгами и советами

Севастопольские депутаты сыграли на опережение, подготовив законопроект о креативных индустриях и творческом предпринимательстве. Но у Юридического управления заксобрания возникло несколько замечаний к документу.

Законопроект о приоритетных творческих индустриях опубликован на сайте Заксобрания 19 июля. В тексте указано, что относится к такого рода индустриям: архитектура, дизайн, кино и анимация, музыка, ювелирное дело, изобразительное искусство, исполнительское искусство, фотография, телерадиовещание, информационные технологии и видеоигры, маркетинг и реклама, издательская деятельность и новые медиа, мода, образовательная деятельность, ремесленная деятельность и народные художественные промыслы.

Авторы законопроекта депутаты Елена Глотова и Евгений Дубовик предлагают поддерживать творческих предпринимателей финансово и информационно, а также помогать с образованием и давать консультации.

У Юридического отдела к законопроекту возникло несколько замечаний. Во-первых, институт творческих индустрий в настоящий момент в федеральном законодательстве не закреплен. Принятие соответствующего нормативного правого акта на федеральном уровне запланировано на второй квартал 2024 года. Поэтому на данный момент не предоставляется возможным сделать однозначный вывод о правомерности установления креативных индустрий на уровне Севастополя.

Кроме того, в материалах к представленному законопроекту, нет каких-либо сведений о наличии в бюджете города на 2023, плановый период 2024 и 2025 годов бюджетных ассигнований на реализацию данных мероприятий.

Впрочем, закон о креативных индустриях планируется внести в Госдуму РФ уже в июле. Предполагается, что документ закрепит институциональные основы креативной отрасли: выделит этот сектор экономики, придаст ему структуру и понятийный аппарат, даст юридическую возможность формировать механизмы поддержки на федеральном и региональном уровнях. Это позволит креативным индустриям перейти на качественно новый уровень развития, создать новые рабочие места и внести свой вклад в рост ВВП страны.