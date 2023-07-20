Ситуация на полигоне в Кировском районе стабилизируется

К утру 20 июля отмечается существенное снижение частоты детонации на полигоне, где произошел пожар. Пиротехники Минобороны готовы приступить к обследованию территории, после чего будут выработаны рекомендации для населения.

Как сообщили в МЧС Республики Крым, продолжаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ближайших населенных пунктах — селах Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское, Бабенково. Организовано дежурство пяти временных постов. Начато обследование территорий и объектов инфраструктуры: выявляются повреждения и наличие взрывоопасных предметов.

По результату обследований будет решен вопрос о возвращении эвакуированных накануне жителей в свои дома.

В пунктах временного размещения в настоящий момент остается около 70 человек. Многие жители выехали к родным и знакомым.

На территории Кировского района продолжают работать 243 спасателя и 65 единиц техники.

О пожаре на военном полигоне на востоке Крыма власти полуострова сообщили утром 19 июля. Был перекрыт участок трассы «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Жители ближайших сел — около двух тысяч человек эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет.

О причине пожара официально не сообщается.