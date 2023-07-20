Севастопольские ученые изучали коралловые атоллы

Севастопольские ученые Института биологии южных морей РАН вернулись из экспедиции во Вьетнам. Они изучали коралловые атоллы, которые находятся под угрозой исчезновения.

«Исследования показали катастрофическое исчезновение кораллов под влиянием деятельности людей и изменений климата. Сейчас они сохранились лишь в районе охраняемого природного заповедника. Коралловые атоллы – это своеобразные оазисы жизни на пустынном песчаном дне шельфовой зоны Вьетнама, в которых наблюдаются скопления рыб и беспозвоночных. Эти скопления притягивают десятки рыбацких судов, которые тралами и якорями быстро уничтожили хрупкие кораллы вместе с их обитателями», – рассказал начальник научного отряда ФИЦ ИнБЮМ, ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем, к.б.н. Виктор Мельников.

По словам В.Мельникова, из-за уничтожения кораллов в безжизненные олиготрофные воды Вьетнама не заплывают даже акулы. Тем не менее, каждую ночь прибрежные воды озаряются сотнями огней, которые зажигают на рыбацких лодках для ловли рыб и кальмаров. А многочисленные рыбные магазины заполнены различными рыбами, осьминогами, лангустами и прочими морскими животными.

Российско-вьетнамская экспедиция на НИС «Академик Опарин» стартовала 6 мая из Владивостока. 44 дня на борту судна проводились гидробиологические исследования прибрежной акватории. Российские и вьетнамские водолазы исследовали состав и состояние коралловых атоллов, одновременно со сбором проб планктона.

Результаты экспедиционных исследований лягут в основу дальнейшей оценки изменений биоразнообразия, продуктивности и устойчивости прибрежных экосистем Вьетнама под влиянием климата и деятельности человека. Кроме того, правительство Вьетнама недавно создало министерство природных ресурсов, которое должно навести порядок в этой сфере.