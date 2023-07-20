Сбитый олень может стоить водителю миллиона рублей

За полгода на территории Севастополя в ДТП погибли три особи благородного оленя. В Севприродназоре напомнили, что при столкновении с диким животным, водитель обязан остановиться и вызвать ГИБДД, для определения, кто виноват в наезде.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных является невнимательность водителей, несоблюдение ими скоростного режима, неспособность принять быстрое правильное решение при резком изменении дорожной обстановки», — сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Наибольшая вероятность выхода животного на дорогу — темное время суток. Она приходится на пики суточной миграционной активности: от наступления сумерек и до утра.

В местах возможного выхода на дорогу диких животных установлены специальные знаки. Водителям нужно быть аккуратными и снижать скорость на таких участках.

Если все-таки наезд на животное произошел, автомобилист обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Вызвать Госавтоинспекцию.

«Если водитель будет признан виновным в этом ДТП, то ему нужно будет возместить ущерб от гибели сбитого животного. Например, если под колесами автомобиля погибнет благородный олень, то сумма возмещения составит 70 тысяч рублей, если дикий кабан — 30 тысяч рублей», — объяснили в пресс-службе.

Забирать себе тушу погибшего животного нельзя! Это квалифицируется как незаконная охота, за которую предусмотрен штраф до одного миллиона рублей.

По словам начальника отдела охотничьего надзора департамента природных ресурсов и экологии Александра Бородавченко, в феврале 2023 года был проведен мониторинг охотничьих ресурсов. В результате на территории Севастополя насчитали около 650 оленей, 700 косуль и 61 кабан.

Всего на территории Севастополя среда, пригодная для обитания охотничьих животных, составляет 67,66 тысяч га, а любая охота запрещена круглый год.