На терновские выборы зарегистрирован еще один кандидат

Севастопольский избирком зарегистрировал четвертого кандидата на дополнительные выборы депутата Совета Терновского муниципального округа. Им стала представитель от партии КПРФ Катитдже Трапезникова.

76-летняя К.Трапезникова уже имеет депутатский опыт: в 2016 году она выиграла выборы в Терновский совет.

На сегодняшний день регистрацию в избиркоме также прошли Александр Феоктистов от партии «Единая Россия», Людмила Суханова — от партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду» и Юрий Строев от партии ЛДПР.

Решение о дополнительных выборах депутата Совета Терновского муниципального округа третьего созыва было принято 14 июня. Связано это с досрочным прекращением полномочий депутата и глав МО Владимира Прокопенко, который в конце прошлого года отправился на государственную службу в Запорожскую область.