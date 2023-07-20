На севастопольском корте – Николай Давыденко

Третья ракетка мира

Российский теннисист Н.Давыденко родился 2 июня 1981 года в Северодонецке. Он – заслуженный мастер спорта, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру выиграл 21 турнир ATP в одиночном разряде, в том числе итоговый турнир 2009 года и три турнира серии Masters. За карьеру 10 раз играл в четвертьфиналах турниров Большого шлема, в том числе 4 раза — в полуфиналах. Его самая сильная сторона – игра на задней линии.

Жить на корте

Сам спортсмен рассказал о себе, что много раз бывал в Севастополе, но уже третий год подряд с семьей приезжает отдыхать в Алуште. Правда, на этот раз им пришлось добираться на поезде, что, по его словам, также не было сложно.

Сейчас он занимается тренерской работой. Признается, что еще недавно российских теннисистов охватило беспокойство, что прервутся поставки импортных теннисных мячей, однако на смену традиционным поставкам из Европы пришли китайские.

Сейчас китайцы поставляют в Россию ракетки, струны, мячи и все, что нужно для тенниса.

По словам спортсмена, работать с детьми тяжело, особенно, если речь идет о профессиональной подготовке.

– Работа с детьми – это настоящий стресс! Их надо заставить тренироваться, кричать, если они неправильно что-то делают... Проще с любителями, которые пришли просто отдохнуть и развлечься. – признался Н.Давыденко. Сейчас он тренирует в Москве детей в возрасте 10-13 лет в недавно созданной им теннисной академии. Желающим стать чемпионами Н.Давыденко посоветовал много трудиться, поскольку талант проявляется только в труде. Он хорошо знает, что для достижения высоких результатов нужно практически жить на корте.

– Мой совет – терпение, упорство и постоянные тренировки, – сказал он.

Незабываемое событие

Как рассказал вице-президент Федерации тенниса Севастополя, член олимпийского совета Севастополя Александр Окороков, знаменитого теннисиста в Севастополь пригласила депутат Государственной Думы, вице-президент Федерации тенниса Севастополя Татьяна Лобач.

Участниками мастер-класса стали члены сборной команды Севастополя по теннису, состав которой определился по результатам первенства города и чемпионата Севастополя. По словам А.Окорокова, участие в мастер-классе такого уровня – незабываемое событие в жизни юных теннисистов.

– Это специальная тренировка, к участию в которой в качестве ассистентов привлекаются наши тренеры, в частности Георгий Батурин. Она важна и для тренеров — мы отмечаем для себя что-то новое. Для младших ребят важно увидеть, как мастер держит ракетку, как сосредотачивается на ударе, как держит в игре мяч. В случае сборников бывают даже интересные розыгрыши. Возможно, кто-то из тех, кто сегодня участвует в мастер-классе со «звездой» будет побеждать на серьезных турнирах. – отметил А.Окороков.

По его словам, Н.Давыденко проводит мастер-класс в Севастополе впервые, но несколько лет назад аналогичное занятие проводила легендарная Анастасия Мыскина.

Играют все!

А.Окороков также представил севастопольскую сборную по теннису, члены которой регулярно на городских чемпионата занимают призовые места. Севастопольские спортсмены также ездят на соревнования в города Крыма, на чемпионаты, проводимые в Южном федеральном округе, на Всероссийские теннисные турниры.

Все севастопольские «сборники» состоят в ассоциации Российский теннисный тур (РТТ), имеют там свои достижения и включены в календарный план РТТ. А.Окороков также сообщил, что сейчас в Севастопольской федерации тенниса зарегистрированы почти три тысячи спортсменов.