Можно будет оформить полис ОСАГО на один день

Законопроект, который предусматривает для всех страхователей возможность оформить полис на срок от одного дня до трех месяцев, принят Госдумой во втором чтении. Такой тип полисов будет востребован автомобилистами, которые используют машину в ограниченный период времени, сообщила пресс-служба Банка России.

Сейчас по закону договор ОСАГО заключается на год, минимальный срок действия страхования по нему не может быть меньше трех месяцев. При этом есть два исключения: оформление полиса при покупке автомобиля для проезда к месту его регистрации (срок страхования не может превышать 20 дней) или при временном использовании на территории России машины, которая зарегистрирована в иностранном государстве.

По новым правилам у краткосрочных полисов ОСАГО срок начала действия страховой защиты будет отложенным (как сейчас у электронных) — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком. Это нужно для исключения случаев мошенничества с оформлением полиса обязательной «автогражданки» сразу после ДТП. При расчете стоимости краткосрочного полиса будет применяться понижающий коэффициент, его значение страховщики определят самостоятельно.

Закон вступит в силу по истечении 210 дней после дня его официального опубликования.