Москвичи предложили, как оформлять фасады в Севастополе

Фасады севастопольских зданий предлагают оформлять по специально разработанным правилам, разработанных в рамках проекта «Дизайн-код Севастополя» московской консалтинговой компанией в сфере территориального развития «Атлас».

Ранее компания уже представляла первый этап данного проекта, он касался информационных конструкций — указателей, аншлагов, информационных вывесок.

На этот раз руководитель проектов компании Елена Трубина показала разработанные компанией стандарты оформления фасадов.

Подразумеваются типовые решения по элементам: козырьки, навесы, маркизы, окна, двери, балконы, кондиционеры, входные группы, пандусы, лестницы, поручни и т.д.

Речь также идет и об использовании типовых материалов, которые характерны для исторической и современной частей города — рекомендованных к использованию и, напротив, не рекомендуемых для использования в различных городских зонах.

Гармонизировать

По словам Е.Трубиной, все это имеет целью сохранить белокаменный облик Севастополя.

Предложения касаются исторической зоны 1 (Центральный городской холм) и всей остальной территории, отнесенной к исторической зоне 2.

Остальные зоны относятся к советской и современной застройке, и требования к ним отличаются.

— Для центральных зон, где есть историческая застройка, мы рекомендуем применять только традиционные материалы. Это различные виды камней — инкерманский, евпаторийский, луганский слоистый, альминский, крымбальский. Соответственно, оттенки, которые мы рекомендуем для фасадов, имеют охристые тона или жемчужно-серые цвета белого камня, — пояснила Е.Трубина.

Для современных зон предлагаются цвета-акценты. В качестве примера, она привела район парка Победы, где к белым домам могут быть добавлены цоколи, например, терракотового цвета, гармонирующие с общим обликом дома.

Упорядочить

Еще одно предложение москвичей касается упорядочивания фасадов. Так, козырьки для входных групп должны быть унифицированы по используемым материалам. Проще говоря, не должен быть один козырек пластиковый прозрачный, а другой — металлический кованый, что создает общий диссонанс.

Между тем, в Севастополе весьма распространены разноцветные поликарбонатные козырьки, которые перебивают на себя общий акцент.

Именно поэтому разработчики рекомендуют применять прозрачные козырьки.

Входные группы, лестницы особенно в центре города должны быть упорядочены, равно, как и кондиционеры. А ведь бессистемное навешивание кондиционеров на главные фасады портит облик зданий.

По каждой группе элементов разработчики прописали рекомендации: как нужно и как не нужно оформлять фасады.

Муралы — по правилам

Отдельно они выделили фрагментарное окрашивание. Особенно это касается первых этажей зданий, которые из-за фрагментарного окрашивания выделяются на общем фоне. Часто выделение себя каким-нибудь фиолетовым цоколем, другой пример — фрагментарное утепление стен, которое портит облик фасад.

Все перечисленное касается как центра города, так и периферийных районов.

Еще один раздел рекомендаций — правила оформления муралов. Условия их нанесения — фасады должны быть отреставрированы в рамках программы капитальных ремонтов.

— Это вовсе не означает, что после принятия дизайн-кода весь город начнут перекрашивать. Все будет внедряться постепенно, — заверила Е.Трубина.

Брежневок больше всего

Как поделилась Е.Трубина, московским разработчикам в целом понравилась многослойность севастопольской архитектуры.

— Нельзя сказать, что в какой-то зоне один превалирующий морфотип застройки. Нам было очень интересно работать с восстановленной частью города. Мы даже провели математический анализ для выявления превалирующих типов застройки. В результате оказалось, что брежневок больше всего, — продолжила Е.Трубина.

По ее словам, в процессе работы специалистам также пришлось изучить существующие объекты культурного наследия (ОКН) и зоны их охраны.

— Понятно, что ОКН мы никак не трогаем в своей работе, но при этом имеем в виду, что соседние дома должны между собой гармонировать и быть гармоничными с объектом культурного наследия, — пояснила руководитель проекта.

Курс на архсовет

По ее словам, за презентацией второго этапа разработчики ожидают приглашения на Архитектурно-художественный совет.

— На этот раз мы приехали с полным комплектом документов, мы готовы сдать работу. Уже две недели мы обсуждаем сделанное с архитектурным сообществом города и с экспертами, получаем комментарии и отрабатываем их, чтобы документ получился наиболее полным и учитывал не только наше видение, но и тех, кто живет и работает в городе, — ответила на вопрос о перспективах Е.Трубина.

Итоговым документом работы будет книжка с методическими рекомендациями. После этого параллельно с заказчиком, коим является городской департамент архитектуры и градостроительства, будет разработана дорожная/ карта по внедрению разработок в нормативно-правовую документацию.

— Составленный нами документ никаким нормативно-правовым актом не является, но положения оттуда будут внедряться в действующие нормативно-правовые документы. В какие именно, как раз теперь обсуждается с представителями правительства города.