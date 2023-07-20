Крым атаковали беспилотники

В результате ночного налета повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

Об ударе утром 20 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов: «В результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток».

Других подробностей в сообщении не приводится.

С.Аксенов выразил соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Предыдущей ночью Крым был атакован с помощью 28 беспилотников, все они были либо уничтожены российской ПВО, либо подавлены РЭБ, заявили в Минобороны.