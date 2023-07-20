Гаражи — понятие комплексное

Гаражную амнистию дополнит новый закон, который наведет порядок с гаражными комплексами и защитит права их владельцев.

На пленарном заседании Государственной Думы 20 июля принят во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«В настоящее время в стране проходит «гаражная амнистия», которая затрагивает интересы миллионов граждан. Предлагаемые законопроектом изменения завершат комплексное регулирование гаражной сферы, которое до сих пор отсутствует. На сегодняшний день остается неурегулированной организация и деятельность гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов», — объяснил необходимость принятия закона председатель комитета Думы по государственному строительству и законодательству, соавтор инициативы Павел Крашенинников.

Закон призван сформировать общий подход к определению таких объектов недвижимости, как гаражи, к их государственной регистрации. В частности, документом вводятся понятия «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс».

Так, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей. Они могут быть отдельно стоящими либо находящимися в границах территории гаражного назначения, располагаться в одном ряду с другими гаражами и иметь с ними общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.

В законе большое внимание уделяется вопросам общей собственности, управления ею и закрепления положений о доле каждого собственника гаража в гаражном комплексе или машино-места в праве собственности на общее имущество.

Предлагается перечень того, что относится к общему имуществу в гаражном комплексе, а именно: вспомогательные помещения, например технические этажи и подвалы, чердаки, лестницы, лифты, коридоры, крыши; ограждающие несущие и ненесущие конструкции гаражного комплекса, механическое, электрическое и иное оборудование, находящееся в таком комплексе.

Имущество находится в общей долевой собственности владельцев машино-мест и нежилых помещений. Доля в праве собственности пропорциональна общей площади принадлежащих собственнику машино-места или нежилого помещения. Каждый собственник обязан соразмерно со своей долей в праве на общее имущество участвовать в уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с общим имуществом.

В законе детально регулируются вопросы управления общим имуществом и способы такого управления.

Важно отметить, что гаражи у домов на отдельных участках, а также отдельных объектах производственного и коммерческого назначения не подпадают под действие законопроекта, так же как и гаражи, которые используются госорганами и органами местного самоуправления, паркинги в жилых домах (и строения, принадлежащие собственникам квартир в них) и парковочные места, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

«Ни в советское время, ни в постсоветский период у нас не было ни одного законодательного акта, посвященного гаражным объединениям. Сейчас в этом вопросе отсутствует схема управления, есть проблемы с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений. Законопроект призван навести порядок с гаражами и защитить права их владельцев», — заявил П.Крашенинников.

Он отметил, что положения закона будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые оформят в ходе гаражной амнистии. Законопроект снимет правовую неопределенность и позволит обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей.

Согласно закону о «гаражной амнистии», гражданин, использующий гараж, построенный до 30 декабря 2004 года (в Севастополе до 18 марта 2014 года) , имеет право получить в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположено сооружение, бесплатно в срок до 1 сентября 2026 года. Для оформления права собственности потребуется одно заявление в органы местного самоуправления.