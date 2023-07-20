Дом культуры и несколько магазинов повреждены в Раздольном
Здание дома культуры, а также несколько магазинов повреждены в центре поселка Раздольный на северо-западе Крыма, где в результате атаки БПЛА утром в четверг, 20 июля, погибла девочка-подросток.
«В основном [пострадал] центр поселка, центральная площадь, Дом культуры, торговые точки — в основном частные, ресторан. Много мелких магазинов [повреждено]. Было обращение от банка — выбило стекла. Погибла девочка 2008 года рождения, информации о других пострадавших нет», — сообщили ТАСС в экстренных службах Раздольненского района Крыма.
В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации.