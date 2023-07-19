Жизнь в Севастополе стала лучше

С 2014 года в Севастополе увеличилась численность населения, зарплата и показатель ввода в эксплуатацию жилья. А еще стали больше производить колбасы и мебели. Об этом говорили на пресс-конференции «Севастополь-Россия: девять лет вместе», которую провел Крымстат 19 июля.

По словам заместителя руководителя Крымстата Елены Дацюк, за девять лет произошли перемены к лучшему во многих сферах жизни города.

— По состоянию на первое января 2023 года численность постоянного населения Севастополя составила 558,3 тысячи человек. В 2014 году в городе проживали 397,7 тысячи человек. В составе населения преобладают женщины. При этом средняя продолжительность жизнь значительно выше у женщин — разрыв почти 10 лет, — рассказала Е.Дацюк. Средний возраст жизни мужчин — около 70 лет, а женщин — 79,2 года.

Кстати, в Севастополе изменился национальный состав. Правда, во время Всероссийской переписи населения в 2021 году 36,5 тысяч горожан отказались отвечать на вопрос о национальной принадлежности. В 2014 году таких «отказников» было всего 1,4 тысячи человек. По данным последней переписи русскими себя назвали 410 220 тысяч человек (в 2014 году — чуть более 303 тысяч), а украинцами — 25,3 тысяч (в 2014 году — 52,9 тысяч).

Интересным оказался показатель в браке: 104,2 тысячи женщин считают себя замужними, а женатыми себя назвали только 102 тысячи мужчин.

Зарплаты выросли, безработица снизилась

— Прошлый 2022 год оказался благоприятным на рынке труда вопреки мрачным прогнозам. Сейчас в Севастополе уровень безработицы один из самых низких в стране — этот показатель составляет всего 0,3%. Поиск работы в среднем занимает шесть месяцев — с помощью знакомых, родственников, Центра занятости, – сообщила замруководителя Крымстата.

За последние годы почти в два раза увеличилась средняя заработная плата. С 2015 года она выросла на 21,2 тысяч рублей и составила 43,1 тысячу рублей. Среднедушевые доходы населения также выросли в два раза — до 35,1 тысячи рублей.

В Севастополе стало больше научных сотрудников, врачей и учителей. В 2015 году научных сотрудников в городе было 341 человек, а в 2022 — уже 454. Также прибавилось 212 врачей ( с 1781 до 1993 человек), и 454 учителя (с 2621 до 3 075).

Колбасы больше, а рыбы меньше

— За последние пять лет увеличилось количество производимой колбасы, изделий из полимера, изделий из бетона, коммуникационной аппаратуры и мебели. С каждым годом набирает обороты строительная отрасль, — рассказала Е.Дацюк.

Например, в 2018 году в Севастополе производилось 407,5 тонн колбасы, а в 2022 году — уже 600 тонн. А вот рыбы стали ловить меньше: в 2018 году этот показатель приблизился почти к двум тоннам, а в 2022 — снизился до 1,4 тысяч тонн.

Как подсчитали в Крымстате, за девять лет в Севастополе было заменено 87 километров водопроводных сетей. Показатель ввода в эксплуатацию общей площади жилья вырос с 2015 года со 105 тысяч квадратных метров до 557 кв.метров в 2022 году.

Впрочем, стоимость жилья тоже выросла. В 2016 году квадратный метр площади на вторичном рынке стоил в среднем 75,2 тысячи рублей, а в первом квартале 2023 года — почти 131 тысячу рублей.

«Городу Севастополю — 240 лет»

Все основные данные статистики можно посмотреть в сборнике, который выложен на сайте Крымстата. В издании представлена информация о социально-экономическом положении Севастополя за длительный период статистического наблюдения.

— На 75 страницах статистического сборника с помощью цифр и фактов представлено прошлое и настоящее любимого города. Это уникальное издание, ведь многие данные взяты из архивов, хранящихся в Крымстате, — сообщили на пресс-конференции.