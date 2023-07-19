Закон о выборах губернатора Севастополя предложили изменить

В Законодательном собрании Севастополя зарегистрирован законопроект о возможности самовыдвижения на выборах губернатора города. Также предлагается снизить муниципальный фильтр.

«Настоящий проект закона разработан с целью повышения политической конкуренции путем предоставления возможности самовыдвижения на выборах губернатора Севастополя, а также путем снижения порога муниципального фильтра», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения предлагается внести в действующий от 2017 года закон о выборах губернатора, в котором говорится, что кандидаты выдвигаются только политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах, или их региональными отделениями. Участия самовыдвиженцев не предусмотрено.

Снизить муниципальный фильтр

В действующем законе указано, что кандидаты для участия в выборах должны пройти «муниципальный фильтр»: собрать в свою поддержку подписи 10% депутатов в трех четвертях внутригородских муниципальных образований.

Депутат Евгений Дубовик считает, что нужно снизить это максимальное значение до пяти процентов. По его мнению, такие изменения позволят повысить политическую конкуренцию в процессе проведения выборов губернатора.

В 2020 году выборы губернатора Севастополя выиграл в ходе прямого голосования Михаил Развожаев, назначенный в 2019 году Президентом РФ врио главы региона. По итогам выборов М.Развожаев набрал 85,72% голосов избирателей.

Губернатор избирается в Севастополе сроком на пять лет. Следующие выборы — в 2024 году.