Зачеты заочники получали за деньги

Завкафедрой одного из вузов Севастополя предъявлено обвинение в получение взяток от студентов.

Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела СК установлено, что с декабря 2022 года по март текущего года доцент за взятки в размере от 20 до 130 тысяч рублей предлагала студентам-заочникам старших курсов помощь в написании дипломной работы и ее защите, выставлении положительных оценок без фактической сдачи дисциплины.

Противозаконная деятельность заведующей кафедры была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД и ФСБ. По месту работы и жительства педагога изъяты денежные средства, компьютерная техника, иная документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.

В настоящее время устанавливается ряд возможных иных аналогичных противоправных фактов со стороны доцента кафедры вуза.

Также следствием будет дана правовая оценка действиям студентов-заочников, которые явились взяткодателями.