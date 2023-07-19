Взрывы на горящем войсковом полигоне в Крыму не прекращаются

На войсковом полигоне в восточном Крыму, где ранее в среду произошел пожар, продолжают раздаваться взрывы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Сейчас взрывы еще раздаются, там ситуация динамичная», — цитирует В.Константинова ТАСС.

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе, из-за которого был перекрыт местный участок трассы «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Пострадавших в результате ЧП нет. Для ликвидации пожара создан оперативный штаб, предполагается эвакуация более 2,2 тыс. человек из ряда сел. Доставить эвакуированных жителей предполагается в два пункта временного размещения (ПВР), развернутых на базе школ в селе Первомайском и поселке Кировское.