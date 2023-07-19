Вручили Красные дипломы выпускникам СевГУ

Красивые, нарядные и заметно взволнованные девушки и юноши собрались 18 июля в зале Севастопольского театра им.Луначарского, где было произнесено немало слов во славу их усердия, настойчивости и целеустремленности. Для каждого выпускника эти качества должны стать залогом успешности и благополучия.

Первым лучших из лучших поздравил со сцены ректор университета Владимир Нечаев, пожелав здоровья, удачи и преодоления жизненных препятствий.

— Будьте настоящими в этой жизни! — напутствовал вчерашних студентов ректор.

Его поддержал и.о.заместителя губернатора Игорь Михеев. Он выразил надежду, что большинство выпускников останутся работать в Севастополе, а часть, уже в ином качестве, вернется в родной университет.

Всего в этом году в СевГУ по разным формам обучения — 2471 выпускник, из которых больше 14% — краснодипломники. Среди выпускников 2023 года — инженеры, экономисты, архитекторы, юристы, виноградари, педагоги, градоустроители, айтишники.

Больше всего отличников (60) взращены в Институте финансов, экономики и управления, на втором месте (58) — Институт общественных наук и международных отношений, на третьем — (38 Красных дипломов) – Юридический институт.

Всех, кто вышел в этот день на сцену театра, гордо и немного с авансом, называли будущим Севастополя, и в зале не было никого, кто бы с этим не согласился.

Светлана Бебекова — выпускница кафедры «Экономика предприятия», бакалавр:

— Я занималась на прекрасной кафедре, где работают замечательные преподаватели. Надеюсь, что мне пригодится в жизни мой Красный диплом — в него вложено столько усилий, труда, времени. Не скажу, что это было уж очень сложно. Буду реализовывать себя по профессии, но пока еще не знаю, в какой именно сфере. Мои планы — работать и развиваться, — поделилась девушка.

В отличие от С.Бебековой, не планирующей продолжать учебу, Виктор Гречко намерен уже в этом году поступать в магистратуру.

— Я окончил Институт финансов, экономики и управления по специальности «Экономика предприятий и организаций». Старался быть ответственным и трудолюбивым. Мне нравится изучать экономику, работать с числами, программами. К тому же экономика сейчас — в ряду самых важных наук, которые нуждаются в развитии. Каждый день преподносит какие-то глобальные изменения. Надеюсь, я поступлю в магистратуру и окончу ее тоже на «отлично». Уже теперь думаю об аспирантуре. Очень хотелось бы стать кандидатом наук, потом доктором, профессором университета. Хочу написать несколько научных трудов, верю, что все это сбудется, — рассказал В.Гречко.

Всего в СевГУ сейчас учатся на разных формах обучения 10 256 человек, из них на бюджетной основе — 7 081. Их обучают 649 преподавателей.

В состав университета в настоящее время входят 13 институтов.