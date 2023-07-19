Спуск по ул.Адмирала Октябрьского сузили

В ночь на 19 июля Севавтодор нанес временную разметку на проезжей части на участке от пл.Восставших до ул.Керченской.

Проезжая часть с нечетной стороны ул.Адмирала Октябрьского сужена из-за аварийной подпорной стены, ее огородили пластиковыми блоками и оранжевыми столбиками. Стрелками указали, что на спуске с пл.Восставших водителям нужно брать левее, а на подъеме — правее.

В районе пересечения с ул.Керченской нарисовали пешеходный переход, стояночный «карман» в этом районе ликвидировали при помощи столбиков.

По госконтракту проектно-изыскательские работы для ремонта подпорной стены должны быть выполнены до конца 2023 года. После чего приступят к самому ремонту.