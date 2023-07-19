Севастопольские пляжи работают с нарушениями

Прокуратура Гагаринского района провела проверку и обнаружила, что городские пляжи содержатся их операторами с многочисленными нарушениями.

В эпицентре проверки оказалась пляжная инфраструктура и обеспечение доступности мест купания для маломобильных граждан. На пляжи выезжали с представителями регионального отделения Росприроднадзора, департамента городского хозяйства, а также департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования, сообщили Об в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что на пляже «Омега» часть деревянных конструкций и сооружений, а именно душевые, раздевалки, навесы, дорожки, а также детская и спортивная площадки нуждаются в обновлении и ремонте. Беспрепятственный доступ маломобильных граждан к морю надлежащим образом не обеспечен, — зафиксировали проверяющие.

Кроме того, как оказалось, свыше 30 нестационарных торговых объектов на территории пляжа работают без разрешительных документов, и к тому же в местах, не предусмотренных схемой размещения НТО. Последнее квалифицируется, как грубое нарушение законодательства о торговой деятельности. Подобные нарушения выявлены на пляжах «Аквамарин», «Песочный» и «Парк Победы».

Прокуроры направили в адрес ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и ГБУ «Парки и скверы» два представления, с требованием устранить перечисленные нарушения.

Как сообщается, прокуратура Гагаринского района взяла на контроль исполнение вынесенных представлений.

21 июня «Севастопольская газета» провела собственный рейд на пляже «Омега» и убедилась, что жалобы маломобильных жителей города на неудобства пользования пляжем вполне обоснованы.