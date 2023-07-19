Объехать перекрытый участок «Тавриды» можно коротким путем

В Минтрансе Крыма уточнили схему проезда по трассе «Таврида», часть которой утром в среду, 19 июля, перекрыли со 118 по 130 километра из-за пожара на полигоне в Кировском районе.

При движении со стороны Симферополя по трассе «Таврида» в районе с.Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» возможен через пгт Первомайское или Феодосию.

Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.