Новое оборудование получил Региональный сосудистый центр

В Первой горбольнице Севастополя в отделение реанимации и анестезиологии Регионального сосудистого центра (РСЦ) поступило шесть самых современных аппаратов ИВЛ, а в отделение неврологии — велоэргометр и система разгрузки веса тела.

— У нас сейчас новые аппараты искусственной вентиляции легких, они на данный момент самые лучшие, имеют простой доступный интерфейс. Это позволяет быстро сориентироваться, что необходимо пациенту, так как в отделении реанимации они зачастую находятся в крайне тяжелом или критическом состоянии. Задача новых технологий – сделать проще работу оператора. Первые аппараты ИВЛ были более сложные и были специалисты, которые владели именно ИВЛ-терапией. Сейчас это стало проще и безопасней для пациентов», — рассказала заведующая отделением реанимации Светлана Ясинская.

По словам С.Ясинской, в новых аппаратах ИВЛ много систем защиты, в том числе, от непредвиденных ситуаций. Это помогает избежать ошибок в их эксплуатации. Кроме того, аппараты могут работать, как от сети, так и от встроенных батарей, которые дают возможность их использования в случаях отключения электроэнергии, позволяя переносить аппарат вместе с пациентом.

Все новое оборудование было закуплено в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Эта программа в первую очередь направлена на снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Так, шесть аппаратов ИВЛ обошлись в 21 млн рублей, а велоэргометр и система для разгрузки веса тела для отделения неврологии — свыше 6,5 млн рублей.

Роботизированный велоэргометр и кинезотерапевтическая система подвесов для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата поступили в отделение неврологии. Здесь лечатся пациенты, перенесшие инсульт. Новые приборы помогают им восстановить мелкую моторику, двигательные и когнитивные функции.

— Реабилитация пациентов после инсульта, к сожалению, проходит всю жизнь. Сейчас в нашем отделении находятся 79 пациентов. Часть из них — лежачие. Всего в год в РСЦ поступает примерно 1,5 тысячи пациентов с инсультами. Реабилитация пациентов – процесс сложный, это комплексная работа врачей, медсестер, инструкторов ЛФК. У нас есть кабинет психолога, логопеда, зал для лечебной физкультуры, – сообщил заведующий неврологическим отделением Сергей Табакман.

По его словам, сначала помощь людям, перенесшим инсульт, оказывается в сосудистом отделении, потом — в отделение реабилитации. Сейчас оно находится на пр.Гагарина, 17 В. Кстати, в следующем году планируется его открыть уже непосредственно в Первой городской больнице. Пациентов после сосудистого отделения сразу будут переводить туда на дальнейшее лечение. На третьем этапе больной нуждается в санаторно-курортном лечении. И, конечно, в течение всей жизни необходимо следить за своим здоровьем.

— Ежегодно мы получаем достаточно большой объем оборудования. Здесь большой поток пациентов, пациенты тяжелые. В прошлом году были большие поставки – в том числе, привезли аппараты КТ, МРТ и ангиограф. В этом году также планируется закупить оборудование для операционного блока: операционные столы, светильники, коагуляторы, – дополнил заместитель главного врача по хирургической помощи Владимир Кузнецов.

Население Севастополя увеличивается и, конечно, растет количество пациентов с инсультами, считает С.Табакман. Около 10% пациентов не выживают, а 30% людей восстанавливаются настолько, что в дальнейшем снова могут выйти на работу. Конечно, все зависит от тяжести самого инсульта, от возраста пациента, от общего состояния его здоровья.

Кроме того, врачи рассказали, что штат в центре укомплектован, но здесь будут рады новым врачам, среднему медперсоналу и инструкторам ЛФК.

Всего в РСЦ пять отделений — здесь ежегодно получают помощь около пяти тысяч пациентов.