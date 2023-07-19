НИТКА получит новый оптический комплекс для палубной авиации

Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в крымских Саках в ходе модернизации до 2025 года получит новый оптический комплекс для подготовки летчиков палубной авиации.

«Комплекс НИТКА в Саках до 2025 года получит новый телевизионный посадочный комплекс, аналогичный тому, который стоит на находящемся в ремонте авианосце «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки предполагалось использовать два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что выполнен или выполняется контракт по его ремонту и модернизации, в ближайшее время будет выполнен ремонт аэрофинишеров, про второй — что его ввод в строй неоднократно переносился, в последний раз — на 2023 год.

Комплекс НИТКА в Саках в 2014 году вместе с Крымом вернулся в Россию. Он в свое время был построен в «железе» с перспективой на неоднократную модернизацию в будущем, и, по оценкам экспертов, в этом его главное преимущество и отличие от комплекса НИТКА в Ейске, отлитого в бетоне.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в настоящее время находится в ремонте с модернизацией на 35-м судоремонтной заводе — филиале Центра судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Завершение работ сейчас планируется на 2025 год.

О палубниках

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года на комплексе НИТКА в Саках прошли подготовку летчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) на самолетах Су-33 и Су-25УТГ и 100-го ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ Морской авиации Северного флота (СФ). Как сообщала пресс-служба СФ, они выполнили полеты с посадкой на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая ударная группа СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции. В боевой работе по целям боевиков в Сирии участвовали главным образом пилоты 279-го ОКИАП.

Известно, что комплекс НИТКА в Саках полностью рабочий, на нем регулярно выполняли посадки с зацепами палубники двух авиаполков Северного флота. Про комплекс НИТКА в Ейске информации на этот счет не имеется. В 2022 году комплекс НИТКА в Саках по предназначению не использовался.