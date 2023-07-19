На пляже в Омеге утонул мальчик

Следственный комитет проводит проверка по факту гибели несовершеннолетнего на городском пляже «Омега» в Севастополе 18 июля.

Установлено, что местная жительница и четверо ее детей купались в море. Внезапно, один из детей, 7-летний мальчик, начал тонуть, скрылся под водой. Его оперативно извлекли находившиеся на пляже спасатели, оказали первую медицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия работники скорой помощи в течение 30 минут проводили неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, в ходе проверки будет дана оценка действиям матери по присмотру и надзору за несовершеннолетними, а также оперативным службам в части своевременного оказания помощи ребенку.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю.