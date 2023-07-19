Мошенницы с землей в Ласпи отделались условным сроком

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор нотариусу и двум регистраторам Севреестра за мошенничество с 51 земельным участком в севастопольской зоне ЮБК. Еще 98 участков они переоформить не успели.

В собственность города Севастополя были возвращены земельные участки на общую сумму более 200 млн рублей, а также пресечена реализация земли еще на 300 млн рублей.

В 2019 году житель Украины решил обманным путем продать ранее купленные земельные участки, расположенные в севастопольской зоне ЮБК. У него на руках имелись госакты и договоры-купли продажи, являющиеся на основании решения суда недействительными, о чем он неоднократно в письменной форме уведомлялся должностными лицами управления госрегистрации права и кадастра Севастополя. Несмотря на это, для совершения незаконной сделки по легализации участков мужчина попросил знакомого подыскать регистраторов и нотариусов. И они нашлись.

«В апреле 2019 года обвиняемые, одна из которых являлась частным нотариусом, а две других государственными регистраторами Севреестра, договорились зарегистрировать сделку в интересах третьих лиц на приобретение 51 земельного участка в севастопольской зоне ЮБК. Данные участки являются землями особо охраняемых территорий и объектов и принадлежат Севастополю», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Нотариус удостоверила сделку, а сотрудницы Севреестра внесли ложные сведения в ЕГРН. Кроме того, в августе 2019 года одна из злоумышленниц привлекла уже другого нотариуса и договорилась об оформлении еще 98 участков. Однако их преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

Кстати, одна из обвиняемых госрегистраторов вошла во вкус и решила завладеть еще и двумя квартирами на улицах Ерошенко и Щитовой.

«Женщина предоставила документы в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», которые передал ей сообщник, и подала заявление о переходе права собственности на указанные квартиры третьему лицу. При этом реальные собственники квартир продавать их намерения не имели. После чего она собственноручно внесла сведения в ЕГРН о новом собственнике», — рассказали в прокуратуре.

Дело о мошенничество слушалось в Ленинском районном суде Севастополя. Одной из регистраторов Севреестра назначено пять лет условно с испытательным сроком четыре года, второй — два года условно, а нотариусу — три года условно. При этом нотариусу нельзя заниматься нотариальной деятельностью всего два года.

Земельные участки возвращены в собственность города, а квартиры — их законным владельцам.

Приговор в законную силу еще не вступил.