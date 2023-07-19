Морской гуманитарный коридор в Черном море свернут 20 июля

Министерство обороны России заявило, что с 00.00 мск 20 июля суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматривать как перевозчики грузов военного назначения.

Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

Заявление сделано в связи с прекращением «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Россия сразу вернется в зерновую сделку (черноморскую инициативу), как только будут выполнены ее условия, а изначально гуманитарная суть соглашений будет восстановлена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 июля.

«Базовое условие России для возвращения сделки — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», — сказал глава государства.