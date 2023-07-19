Из-за пожара на полигоне в Крыму перекрыта трасса «Таврида»

Объезд организован по старой дороге через Старый Крым и Феодосию.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида», — сообщил утром 19 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Трасса перекрыта на участке со 118 по 130 км. Опубликована схема объезда. При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское необходимо свернуть с трассы «Таврида» к городу Старый Крым на дорогу «Белогорск – Феодосия». Выезд на «Тавриду» за Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении.

С.Аксенов возглавил созданный оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне в Кировском районе.

Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Это более двух тысяч человек. Их разместят в двух пунктах временного размещения (ПВР) в школах в Первомайском и в Кировском, сообщили в МЧС республики.

В соцсетях сообщают, что пожар в восточном Крыму связан с ракетным обстрелом полевого склада боеприпасов.