Житель Симферополя признался в жестоком убийстве 14 летней давности

Предъявлено обвинение 61-летнему жителю Симферополя в совершении убийства, совершенного 23 октября 2009 года.

Установлено, что поздним вечером того дня на улице Плотинной между мужчиной и его новой знакомой завязалась ссора, в результате которой он нанес женщине несколько ударов камнем по голове и оставил умирать в зарослях городского водохранилища. Позже ее тело обнаружили прохожие.

Правоохранительными органами была проведена значительная работа по установлению личности и розыску лица, совершившего преступление, со слов прохожих даже составлялся фоторобот, однако мероприятия результатов не принесли.

В рамках межведомственного взаимодействия с коллегами из МВД и прокуратуры в марте текущего года следователями и следователями-криминалистами Главного следственного управления расследование этого уголовного дела было возобновлено. Сотрудники Следственного комитета проанализировали имеющиеся сведения, заново изучили обстоятельства и вещественные доказательства.

На момент совершения преступления рядом с погибшей был обнаружен оставленный злоумышленником предмет с геномным следом. При возобновлении расследования уголовного дела он был внесен в современную базу данных, которая выдала стопроцентное совпадение с генотипом жителя Симферополя, отбывающего наказание в колонии строгого режима Адыгеи за совершенное в 2017 году половое преступление против несовершеннолетней.

При предъявлении комплекса доказательств мужчина свою вину признал полностью. Он был этапирован из мест заключения в Симферополь для проведения следственных действий, где в ходе проверки показаний на местности подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.

В настоящее время следователем следственного отдела по Киевскому району города Симферополя проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы.