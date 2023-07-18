В сквере Петра и Павла объектов археологии не нашли

Такой вывод зафиксирован в акте результатов археологических исследований на территории существующего сквера у собора Петра и Павла на центральном городском холме Севастополя.

Экспертиза проводилась для определения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия, включенных, включенных и обладающих такими признаками, в преддверии капитального ремонта сквера.

Что нашли

Как сообщается в документе, был заложен всего один стратиграфический шурф площадью 1 кв.м, который был разработан до уровня материка.

В шурфе обнаружены 14 фрагментов французской пазовой черепицы марсельского типа (производство Roux Freres, город St.Henry, Marsel), один фрагмент пазовой черепицы марсельского типа (производство Правления Южных железных дорог, город Севастополь, 1924-1928 годов выпуска), один фрагмент изразцового кирпича, фрагмент огнеупорного кирпича (производство Франко-Русского общества, город Красногоровка, 1899-1917 годов выпуска), фрагмент современного кирпича, три железных гвоздя, шуруп-кольцо из медного сплава, семь фрагментов оконного стекла и стеклянных сосудов, три фрагмента фаянсовой, поливной и фарфоровой посуды, два фрагмента асфальтобетона.

«Весь указанный материал является фрагментами бытовых и строительных предметов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны и датируется первой половиной XX века. Каменный фундамент, зафиксированный на дне шурфа, относится к располагавшемуся здесь жилому дому, разрушенному в период Великой Отечественной войны и не подлежащему восстановлению. Археологический материал не зафиксирован. Признаки археологического культурного слоя не выявлены. После окончания работ шурф был засыпан отработанным грунтом», — говорится в акте.

Что будет в сквере

В соответствии со схемой планировочной организации, предоставленной заказчиком, на территории проектирования предусмотрено устройство транзитной аллеи, затененной листвой деревьев, посадка новых древесных насаждений, устройство нового устойчивого газона, цветников, системы орошения зеленых насаждений, организация рельефа с учетом сохранения существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, устройство прогулочного кольца, ландшафтных композиций с видовым разнообразием местного биоассортимента, модернизация и ремонт существующей тропиночной сети, установка парковой мебели, ремонт (восстановление) системы освещения, устройство архитектурной подсветки зеленых насаждений и декоративных элементов, системы видеонаблюдения.

Таким образом, никаких дополнительных археологических исследований, которые бы воспрепятствовал началу капитального ремонта сквера, производиться не будет.

Интересно, что акт-заключение о завершении работ датирован 12 июля, за день до того, как и.о.губернатора Евгений Горлов на заседании правительства города анонсировал начало археологических исследований.

Напомним, что ремонт сквера у собора Петра и Павла на Центральной горке должны были выполнить еще в 2020 году.