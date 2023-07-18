Создадут музей русской авиации

В поселке Кача собираются создать Музей русской авиации. Об этом «Севастопольской газете» сообщил глава Качинского муниципалитета Николай Герасим.

Идея создания музея появилась несколько лет назад, и теперь обретает реальные перспективы. По словам Н.Герасима, речь идет о заключении инвестиционного соглашения, а также передаче инвестору в оперативное управление земельного участка площадью четыре гектара.

Территория будущей застройки находится слева от въезда в поселок. Прежде там было поле, которое в свое время засеивали зерновыми. Высокий берег над пляжем облюбовали парапланеристы.

Создаваемый музей будет включать капитальное здание в несколько этажей, в залах которого планируется разместить документы, фотографии и многочисленные экспонаты, а также открытую демонстрационную площадку, где расположат образцы авиационной техники разных лет.

Как планируется, музейная экспозиция охватит исторический период от времен зарождения русской авиации до наших дней, а сам музей добавит туристической привлекательности поселку.

Заметим, что жители поселка далеко не сразу согласились с выбором места для будущего музея, мотивируя это близостью к предполагаемому месту застройки поселкового погоста, а также тем, что через поле удобно проходить и проезжать к спуску на пляж.

В результате долгой дискуссии обе проблемы удалось как-то решить: кладбище огородили высокой стеной, а проход на пляж пообещали оставить.