Пытался убежать с продуктами из супермаркета

Росгвардейцы задержали в супермаркете Нахимовского района Севастополя молодого человека, который пытался убежать из магазина, не заплатив за дорогостоящие продукты и алкоголь.

Как выяснилось, злоумышленник не впервые сталкивается с правоохранителями, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

В супермаркет патрульные Росгвардии прибыли по сигналу тревоги: из торгового зала им навстречу выбежал молодой человек, которого пытались догнать работники магазина. Задержав беглеца, росгвардейцы установили, что злоумышленник выбрал на полках приглянувшийся товар на общую сумму более пяти тысяч рублей, но решил за него не платить.

В пакетах у задержанного 26-летнего гурмана был элитный алкоголь, дорогостоящий сыр и французские десерты. Кроме того выяснилось, что молодой человек уже имеет судимость за разбойное нападение.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии молодого человека полицейским.