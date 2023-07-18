Отряд горноспасателей создадут в Алуште

Крымское горноспасательное подразделение базируется в Севастополе, но работает по всему полуострову. Недавно горноспасательную команду создали на предприятии в Алуште, которое ведёт строительство канализационного коллектора: планируется проходка почти километра подземных выработок.

«На каждом объекте первого и второго классов опасности создаются вспомогательные горноспасательные команды. Их задачи — незамедлительное реагирование на нештатную ситуацию: именно эти специалисты до прибытия профессиональных экстренных служб предпринимают первичные меры по ликвидации последствий происшествий, спасению людей и оказанию первой помощи пострадавшим», — рассказал командир военизированного горноспасательного пункта Севастополя военизированного горноспасательного отряда 21 ФАУ «ВГСЧ в строительстве» Эдуард Арамян.

По словам Э.Арамяна, отряды горноспасателей оснащены кислородно-дыхательной аппаратурой, которая рассчитана на непрерывную четырёхчасовую работу и другим современным оборудованием. Документы на аттестацию команды, которая будет работать в Алуште, сейчас поданы в объектовую комиссию МЧС России. Кроме того, после тщательного изучения местности, планов и чертежей строительства коллектора, будет составлен перечень рисков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю отметили, что некоторые люди до сих пор путают горноспасателей со спасателями-альпинистами. Последние помогают людям в горах и на скалах. А вот профессия горноспасателя напрямую связана с горнодобывающей отраслью: такие специалисты работают на карьерах, в шахтах, на объектах подземного строительства. Их задействуют в случаях пожаров, подтоплений, обрушений и при иных аварийных ситуациях на промышленных предприятиях.

В Севастополе подразделение горноспасателей было создано 40 лет назад.