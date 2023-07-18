Морской крестный ход завершат молебном

С 15 по 26 июля в рамках программы «Александр Невский – Имя России» пройдет уже десятый ежегодный крестный ход с мощами святых Александра Невского и равноапостольного князя Владимира.

Завершающие мероприятия состоятся 26 июля в Севастополе, они будут посвящены Дню крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира.

В 11.00 святые мощи перенесут во Владимирский (Морской) собор – усыпальницу адмиралов. Там будет отслужен молебен об окончании морского крестного хода.