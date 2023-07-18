Компенсация бесплатного проезда в общественном транспорте деньгами не предусмотрена

Эту льготу получить в Севастополе деньгами нельзя. Такое разъяснение «Севастопольской газете» дали в городском департамента труда и социальной защиты населения.

Информационный запрос в департамент касался озвученной на заседании правительства города 8 июня информации о внесении изменений в постановление «О величине денежного эквивалента мер социальной поддержки неработающим пенсионерам». Как прозвучало, размер денежной компенсации расходов на проезд в общественном транспорте теперь составит 595,49 рубля — для федеральных льготников и 597,7 рубля — для региональных.

Как разъяснили в департаменте, указав журналисту на ошибочное понимание вопроса, речь идет вовсе не о компенсации деньгами.

«Действующим законодательством компенсация за проезд в общественном транспорте в денежной форме неработающим пенсионерам г.Севастополя не предоставляется», — говорится в ответе на информационный запрос.

Льгота предоставляется только в виде услуги — пенсионеры не платят за проезд.

Что касается «денежной компенсации расходов на проезд в общественном транспорте», это чисто техническая величина.

Объясним максимально понятно. Неработающие пенсионеры должны получать пенсию не ниже прожиточного минимума пенсионера (сейчас это 12486,00 руб.). Если пенсия оказалась ниже, то город ему предоставляет региональную социальную доплату (РСД), чтобы в итоге он получил 12486 рублей.

Таких пенсионеров в Севастополе около 8,5 тысяч.

«При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствие с законодательством субъектов Российской Федерации и законодательством субъектов в натуральной форме, за исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг, предоставляемых в городе Севастополе в натуральном виде», — сказано в ответе.

Величина денежного эквивалента используется исключительно в части подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера для установки РСД, и в соответствии с действующим законодательством не может быть выплачена гражданину вместо предоставления льготы.

Почти миллиард на бесплатный проезд

В департаменте соцзащиты населения также предоставили информацию о том, что в бюджете Севастополя в 2023 году на возмещение затрат транспортным предприятиям за оказание услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан, в том числе пенсионеров по старости, а также лиц, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин предусмотрены средства в объеме 921 255,3 тыс рублей.

В том числе на наземный транспорт — 336 525,2 тысяч рублей, автомобильный транспорт общего пользования — 556 193,2 тысяч рублей, морской транспорт — 26 158,8 тысяч рублей, 2 378,1 тысяч рублей.